Folorunsho torna al Napoli! TMW: contratto e ingaggio all'altezza, sarà il nuovo Vidal

Calciomercato Napoli, novità importanti sul futuro di Michael Folorunsho! Centrocampista classe '98 di proprietà del Napoli, quest'anno ha ben figurato in prestito all'Hellas Verona e secondo quanto riferisce Tuttomercatoweb, De Laurentiis e Antonio Conte avrebbero deciso di puntare su di lui per la prossima stagione.

Folorunsho al Napoli

Folorunsho è stato tra i protagonisti della salvezza del Verona, segnando anche 5 gol in Serie A quest'anno. Spalletti lo ha anche inserito nella lista dei pre-convocati per gli Europei 2024, un attestato di stima importante per un calciatore da quattro prestiti in Serie B prima di questa stagione. Ora, secondo TMW, il Napoli ha deciso di richiamarlo in squadra.

La dirigenza, col ds Giovanni Manna, è pronta per sedersi presto a un tavolo di trattativa col giocatore e col suo entourage per trovare l'intesa su un nuovo accordo. Inevitabile. Per Folorunsho lo status di giocatore pesante della prima squadra sarà accompagnato anche da un ingaggio e durata all'altezza.

Ci sarebbe anche l'apprezzamento di Conte, che vedrebbe Folorunsho come una sorta di Vidal nel suo ipotetico centrocampo azzurro.