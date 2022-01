Folorunsho-Pisa, CorSport: manca l'accordo col Napoli, c'è un problema sulla formula dell'affare

Ernesto Torregrossa ha superato le visite mediche con il PIsa e oggi svolgerà il primo allenamento agli ordini di Luca D’Angelo. Ahmad Benali completerà la parte burocratica del trasferimento nei prossimi due giorni ed entrerà a tutti gli effetti nelle rosa nerazzurra.

Calciomercato Napoli

Le operazioni in entrata Pisa non sono ancora chiuse, come racconta il Corriere dello Sport: Michael Folorunsho rimane sempre nel mirino di Chiellini. Tra il centrocampista ora al Pordenone, ma di proprietà del Napoli e la società nerazzurra c’è già l’accordo, manca quello con il Napoli che lo vorrebbe cedere soltanto in prestito, mentre il Pisa punta ad avere almeno il diritto di riscatto se non di immediata acquisizione.