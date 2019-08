Futuro James Rodriguez, è scontro tra Florentino Perez e Zidane: il Napoli aspetta, i dettagli

Calciomercato Napoli - Il futuro di James Rodriguez resta un rebus da risolvere, il colombiano non conosce la sua prossima destinazione e in casa Real Madrid c'è una guerra civile in atto. Ecco quanto riportato da Calciomercato.it.

Florentino Perez non è d’accordo con il francese (come su tanti altri argomenti di questa sofferta estate) e da settimane prova a convincerlo a cambiare idea. Il pressing su Zizou è anche mediatico: diversi opinionisti di spicco nell’ambiente blanco hanno dedicato editoriali infuocati alla questione, chiedendosi come possa il Madrid, in un momento così delicato, trattare un talento come James Rodriguez da scarto. la S.s.c. Napoli continua a giocare col cronometro, convinto che, nel rush finale di questo calciomercato, la possibilità di portare a Fuorigrotta il ‘Bandido’ in prestito oneroso con diritto di riscatto sia reale. Gli azzurri sono in corsa, ma tutto dipenderà da quanto decideranno il presidente del Real Madrid e il suo allenatore.