Fisso in panchina: quanto guadagna al giorno il 'misterioso' Dendoncker

Calciomercato Napoli, ultimissimi mesi in azzurro Leander Dendoncker. Perché una cosa è certa: il centrocampista belga, oggetto misterioso da quando è approdato lo scorso gennaio, sicuramente saluterà a fine campionato senza possibilità di replica. Non vi sarà alcun riscatto per il 29enne preso come jolly per coprire all'occorrenza sia in difesa che a centrocampo. Risultato? Alla fine ha occupato un posto fisso in panchina. Né con Walter Mazzarri prima e nemmeno con Francesco Calzona successivamente è riuscito ad imporsi o ad ottenere qualche timida chance.

Lascerà il Napoli quindi a fine stagione e lo farà senza aver lasciato il segno, salvo clamorosi e impensabili sorprese in queste ultime giornate. Gli resterà di sicuro la bellezza e la passione della città come ha egli stesso ammesso ai canali ufficiali, ma poco sul fronte sportivo considerando un'annata anche mortificante. Al massimo ricorderà dello stipendio che la società gli ha pagato per appena - al momento - 21 minuti di gioco.

Quanto guadagna al giorno Dendoncker: la cifra

Di che cifre parliamo? Di circa 6.000€ al giorno addirittura, considerando l'ingaggio da 1.1 milioni che il Napoli ha preso in carica per sei mesi rispetto ai 2.2 annuali che percepisce in Inghilterra. Una cifra sconcertante per i comuni morali, la quale per molti non si vede nemmeno in un trimestre. Per non parlare dei 180 mila euro che guadagna in generale in un mese. Serve un decennio di vita per accumularli e spesso nemmeno...