Ultimissime calcio Napoli - Negli ultimi giorni è stato accostato al Napoli il terzino sinistro classe '96 Junior Firpo. Stando a quanto raccolto da CalcioNapoli24, però, per quanto il Betis Siviglia abbia deciso di abbassare le sue pretese, scendendo dai 50 milioni previsti dalla sua clausola rescissoria a 30 milioni, non c'è stato alcun contatto con il Napoli. Inoltre, sul ragazzo è vigile il Barcellona che potrebbe affondare il colpo in questa sessione di mercato.