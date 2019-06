Dalla Spagna - Forte interesse del Napoli per Junior Firpo, il difensore del Betis sarà impegnato nell'Europeo U21

Napoli calciomercato - Il Napoli mette nel mirino Junior Firpo, classe 1996, difensore del Betis Siviglia che sarà impegnato all'Europeo Under 21 con la Spagna. Come riporta El Desmarque la SSC Napoli si sarebbe inserita nella corsa al giovane difensore in forza al Betis Siviglia. Cristiano Giuntoli a lavoro per portare il calciatore in Italia. L'interesse della società italiana sembra sempre più forte come riportano dalla Spagna, il Napoli chiederà maggiori informazioni al Betis per conoscere la situazione del giocatore e la valutazione del cartellino, in attesa di vederlo all'Europeo U21.