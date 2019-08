Fiorentina, Biraghi potrebbe non esserci con il Napoli! Repubblica svela: "L'Inter è sul terzino viola, Montella pensa a Laxalt"

Con il calciomercato oramai nel vivo ed il prossimo campionato di Serie A sempre più vicino, anche la Fiorentina pensa a rinforzarsi. I viola saranno i primi avversari della SSC Napoli per la prossima stagione.

L'edizione odierna de La Repubblica racconta dell'affare tra il club di Commisso e l'Inter per Biraghi: i nerazzurri, infatti, stanno spingendo per avere il terzino viola e la Fiorentina è al lavoro per cautelarsi. Un giocatore nel mirino di Montella è sicuramente Laxalt, in uscita dal Milan.