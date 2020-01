Venerato a CN24: "Gedson Fernandes-Napoli, c'è l'offerta ufficiale: è l'alternativa a Lobotka. Non arriverà un terzino sinistro"

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24:

"Il Napoli andrà avanti con Mario Rui ed ha rinunciato al terzino sinistro puntando su Di Lorenzo e Hysaj da quella parte. Per Lobotka, il ragazzo spinge per venire a Napoli. ora bisogna capire se il club aspetterà fino a sabato o virerà su un altro calciatore bloccato. Non escludo si possa aspettare per la prossima settimana perchè ora il Celta sa che ora il Napoli non ha più necessità di prenderlo. La proposta di Giuntoli al Benfica per Gedson Fernandes di prestito oneroso con diritto di riscatto a 20 milioni. Questo colpo è alternativo a Lobotka che resta sempre il primo obiettivo"