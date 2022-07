Kim Min-jae, altro indizio: il Fenerbahce lo tiene fuori dalla lista per la Champions League

Fenerbahce, Kim Min-jae non inserito nella lista UEFA del club turco per i playoff di Champions League.

È stata annunciata la squadra del Fenerbahce che affronterà la Dinamo Kiev nell'andata del secondo turno di qualificazione di Champions League. Marcel Tisserand è stato aggiunto alla lista, non Mergim Berisha, escluso a causa di un leggero infortunio nell'ultimo allenamento. Non è in lista Kim Min-jae, difensore sudcoreano obiettivo di mercato del Napoli.

Questa la lista dell'allenatore Jorge Jesus: