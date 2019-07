Nabil Fekir ha scelto il Betis Siviglia.Come riportato da Radio Montecarlo, il calciatore ha chiesto al Lione di accettare la proposta del club spagnolo di Siviglia. Il calciatore ha avuto l'ok per andare in Spagna, in attesa di un accordo finale tra i due club. Niente Napoli quindi per Fekir, manca solo l’accordo tra Betis e Lione che dovrebbe trovarsi intorno ai 25 milioni. Lunedì potrebbero già esserci le visite mediche.