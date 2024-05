Fedele: "Vi dico già quanto spenderà il Napoli sul mercato con Conte"

Calciomercato Napoli - Enrico Fedele, presente a ‘Il Bello del Calcio’ su 11 Televomero, ha parlato del possibile arrivo di Antonio Conte in panchina.

"Antonio Conte è l'unico paracadute a disposizione di ADL. Quando era all'Inter, i dirigenti nello spogliatoio non entravano a partire dal martedì. De Laurentiis si è preso qualche giorno per riflettere, perché ora dovrà spendere il quadruplo di prima e avrà meno potere. Piano B per la panchina? Antonio Conte.

A inizio anno non avrei mai pensato a un 9°/ 10° posto, ma il 6°/ 7° sì.

Mercato? Il Napoli ha un utile di 83 milioni, riserve per 140 e farà una plusvalenza di circa 80/90 mln solo con Osimhen. C'è la possibilità di spendere".