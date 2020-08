Fedele sbotta contro De Laurentiis: "Il Napoli non lo vede nemmeno dal binocolo il quarto posto! Metto la firma, arriverà quinto o sesto"

Napoli - Enrico Fedele, ex procuratore e dirigente sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Marte Sport Live': "Non si può pretendere risultato subito dai giovani, quindi così non si riuscirà a vincere subito. Il problema è alla base, si deve puntare sul'esperienza di chi ha già vinto che può essere decisivo. Ascoltate De Laurentiis che, a Capri, ha detto che si lotta per il quarto posto e si sta rivoluzionando il Napoli. Per me non lo vede nemmeno dal binocolo il quarto posto con i giovani che compra, il club arriverà quinto o steso e ci metto la firma".