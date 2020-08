Fedele: "Non sono contento del lavoro di Giuntoli a Napoli, su 42 acqusiti nessuno ha fatto la differenza! Settore giovanile mai migliorato"

Calciomercato Napoli - Enrico Fedele, ex procuratore e dirigente sportivo, è intervenuto in diretta a TMW Radio.

Chi potrebbe fare il ds, Giuntoli?

"Io del lavoro di Giuntoli a Napoli non sono contento... Su quarantadue giocatori comprati non c'è nessuno che ha fatto la differenza, e poi non perdono a nessuno di aver distrutto il miglior settore giovanile d'Italia. Dall'annata '91 in poi, il Napoli non ha più avuto giocatori del settore giovanile, e la Primavera è pure retrocessa. Alla Roma mi dicono che sta riprendendo quota De Sanctis, un giovane. Tanto decidono i presidenti in Italia...".