Faro De Vigo attacca Pini Zahavi: "Gabri Veiga una pedina per il mercato arabo degli agenti!"

Calciomercato Napoli - Duro attacco dalla Spagna, da Vigo, al procuratore di Gabri Veiga per la scelta di portarlo in Arabia Saudita, e non al Napoli. Faro De Vigo ci è andato infatti giù duro, ecco alcuni passaggi:

"Pini Zahavi aveva nascosto la palla dove nessuno immaginava. Gabri Veiga gli ha dato il destino incondizionatamente fra le mani: nessuno parcheggia su un marciapiede l'agente che ti accompagnava fin da bambino e se ne va con uno come Zahavi per costruirsi una carriera nella squadra della tua vita, la prova che non sarebbe rimasto al Celta.

Ti avvicini a qualcuno così perché sai che la vita ti andrà bene a livello finanziario e, con un po' di fortuna, nello sport. Per mesi, l'agente israeliano ha allestito il suo piccolo spettacolo di marionette in cui tutti si muovevano, inconsapevolmente, grazie a fili invisibili che tirava in attesa dell'occasione migliore per i suoi interessi e quelli di Gabri Veiga. E l'Arabia è oggigiorno una caramella per i grandi agenti che si combattono gomito a gomito in una lotta atroce per piazzare la loro merce in uno di quegli otto posti per stranieri che ci sono in ogni squadra. Sono soldi a palate per il loro cliente e, soprattutto, per lui.

Zahavi aveva un prodotto molto ambito: un giovane giocatore che aveva provocato un terremoto con la sua apparizione nel campionato spagnolo. Un piatto diverso dal menu. Solo lui sa se quello era il suo piano fin dall'inizio o se ha puntato verso Est quando le altre porte si sono chiuse. Quello che faccio fatica a credere è che l'Arabia fosse il sogno di Gabri, ma benedico l'accordo, tra l'altro perché gli risolve la vita e lo aiuterà a schiarirsi le idee, cosa che si trascina da mesi come un sasso legato alla caviglia.

Oggi ci sono lamentele e rimproveri perché con i soldi degli altri siamo tutti molto furbi e ragionevoli. Avevamo bisogno che questa storia finisse da molto tempo. Per il Celta firmare e fermare il logorio. Gabri inizia la sua nuova vita e il Celta smetterà di perseguitare quella conferenza stampa in cui Mouriño disse quello che non avrebbe dovuto; quella frase di cui è stato tenuto in ostaggio in questi mesi in cui Zahavi non ha smesso di emettere un suono di pallina che in realtà non c'era".