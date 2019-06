Fares, c'è il pressing del Sassuolo, superato il Napoli: due contropartite alla SPAL

Il Sassuolo è in pressing per Momo Fares, laterale classe '96 reduce da una buona stagione in Serie A con la casacca della SPAL. Il club neroverde è sulle tracce del calciatore algerino e anche negli ultimi giorni ha confermato questo interessamento formulando una nuova proposta per sbloccare l'affare: 10 milioni di euro più una contropartita da scegliere tra Khouma El Babacar e Federico Di Francesco.

Fares-Napoli, il Sassuolo ha offerto di più