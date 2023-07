Ceccarini: "Faraoni-Napoli pista calda, può esserci una contropartita! Sostituto Kim? Non escludo nomi a sorpresa"

Niccolò Ceccarini, esperto di calciomercato, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Non escludo sorprese in difesa per il Napoli, visto che hanno una lista di nominativi che comprende anche nomi non ancora usciti. Il discorso di Kim lo conosciamo tutti e serve un sostituto all’altezza, mi aspetto una risposta forte del club di De Laurentiis.

Faraoni può essere un’alternativa a Di Lorenzo, lo reputo in pole position e l’operazione è impostata bene. Da valutare anche il futuro di Zanoli che dovrebbe andare in prestito. Folorunsho? Piace al Verona e potrebbe rientrare nell’operazioni come contropartita tecnica di Faraoni”.

Sulle altre trattative: “Ad oggi per Demme non registro grosse novità, seppur resta in uscita. Il Napoli è concentrato sul difensore centrale e sul futuro di Osimhen, delle altre operazioni se ne parlerà più avanti. Zerbin invece andrà a giocare, Gaetano invece può ricoprire altri ruoli e non escludo che possa restare”.