Faraoni, l'agente: "Piace al Napoli, con Giuntoli parlo di lui così come di tanti altri calciatori. Su Mario Rui e Tsimikas..."

Notizie - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’agente di Giovanni Di Lorenzo e Marco Faraoni, Mario Giuffredi, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Faraoni piace al Napoli, ma non sempre il piacere si concretizza in qualcosa di reale ovvero un trasferimento. Però piace, certo. Con Giuntoli parlo di Faraoni così come di tanti altri calciatori, come si fa tra un procuratore ed un direttore sportivo. Rrahmani può far bene? Sicuramente è bravo, ma fino ad oggi ha giocato in una difesa a tre: cambiare e giocare a due comporta dei cambiamenti e bisogna capire se ci saranno problematiche oppure no. Tsimikas può essere da Napoli, Mario Rui è molto stimato da Gattuso: credo che inizialmente Mario possa essere il titolare, il greco è un ottimo calciatore ma poi bisogna vedere come cambia tra il campionato greco e quello italiano che è totalmente diverso”