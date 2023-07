Faraoni al Napoli, Schira: "Incontro in programma col Verona per chiudere"

Calciomercato SSC Napoli: arrivano importanti novità per quanto riguarda il nome di Davide Marco Faraoni, terzino ed esterno a tutta fascia in forza all'Hellas Verona. Il calciatore italiano sembra esser stato scelto dal club partenopeo come vice Di Lorenzo, che rinnoverà a vita col Napoli, da capitano.

Faraoni-Napoli: incontro per chiudere

E su un Faraoni sempre più vicino a vestire la maglia del Napoli, il collega esperto di mercato Nicolò Schira s'è espresso così:

"Previsto un incontro nei prossimi giorni per provare a chiudere Davide Marco Faraoni al Napoli dal Verona".