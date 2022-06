Da Genova - Napoli su Falcone della Sampdoria: Giuntoli è rimasto impressionato

Notizie Napoli calcio. Tra i dubbi maggiori di Spalletti per la prossima stagione c'è quello relativo ai portieri: Ospina è in scadenza, mentre Meret vuole garanzie di titolarità per rinnovare. Una questione intricata, che sembrerebbe però essere arrivata ad una svolta.

Falcone Napoli calciomercato

Calciomercato Napoli idea Falcone

Tra i tanti nomi accostati al Napoli c'è anche la new entry Wladimiro Falcone, estremo difensore della Sampdoria che ha affrontato gli azzurri al Maradona. Come riportato da SampNews24, il ds Giuntoli sarebbe rimasto estremamente colpito dal classe '95 e starebbe valutando l'opportunità di affidargli il ruolo di portiere di riserva la prossima stagione se fosse confermato Ospina.