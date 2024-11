Napoli interessato a Fagioli della Juventus? La situazione | ESCLUSIVA

Negli ultimi giorni il calciatore Nicolò Fagioli è stato accostato al Napoli come possibile colpo in entrata. Il centrocampista, di proprietà della Juventus, ha collezionato finora 14 presenze stagionali per un totale di 656 minuti giocati. Non è un mistero che il calciatore piacentino voglia avere maggiore spazio e che la Juventus si stia guardando intorno per capire se ci sono eventuali margini per una cessione nell'imminente calciomercato di gennaio.

Napoli interessato a Fagioli?

Calciomercato Napoli - Dicevamo come in questi ultimi giorni sia stato accostato Fagioli anche al Napoli. Stando a quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, non trova conferma l'interessamento degli azzurri per il calciatore della Juventus. Il direttore sportivo Giovanni Manna, insieme ad Antonio Conte, ha individuato in altre zone di campo priorità da dover in qualche modo colmare in base alle situazioni che si presenteranno tra poco più di un mese. La situazione legata a Fagioli è dunque abbastanza chiara. Il Napoli non ci ha mai fatto un pensiero finora.

