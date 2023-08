Fabrizio Romano: "Murillo-Nottingham Forest, c'è l'accordo. Presto in Europa per finalizzare l'affare"

Notizie Calcio - Murillo sarà presto un nuovo giocatore dl Nottingham Forest. Dopo essere accostato a club come Napoli e Fiorentina il centrale del Corinthians volerà in Inghilterra per giocare in Premier League. Questi gli ultimi aggiornamenti dell'esperto di mercato Fabrizio Romano:

"Murillo si recherà in Europa nei prossimi giorni per sottoporsi alle visite mediche come nuovo giocatore del Nottingham Forest. 13 milioni più 3 di riscatto finale, clausola di rivendita inclusa per il Corinthians. Ci siamo, confermato da venerdì".