Fabrizio Romano: "Kvaratskhelia era sulle liste del Tottenham! Contratto di 5 anni al Napoli"

Kvaratskhelia al Napoli, la notizia di calciomercato era già nell'aria da diverse settimane ma adesso c'è anche la conferma ufficiale del presidente Aurelio De Laurentiis. Ora emergono ulteriori dettagli sull'acquisto del talento georgiano classe 2001: secondo quanto riferisce il giornalista Fabrizio Romano su Twitter, il contratto tra Kvaratskhelia e la SSC Napoli avrà una durata quinquennale.

Kvaratskhelia è un ex obiettivo del Tottenham

Cinque anni di contratto, dunque, ma non è tutto qui: sempre secondo quanto scrive Romani, Kvaratskhelia era nella lista del Tottenham la scorsa estate. Il georgiano ex Rubin Kazan, ora alla Dinamo Tblisi, è dunque un ex obiettivo degli Spurs, che quantomeno hanno sondato la possibilità di acquistarlo.