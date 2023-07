Fabrizio Romano: "Il Chelsea accelera per Elye Wahi". Il giocatore era stato accostato anche al Napoli

Notizie Calcio - Elye Wahi vede vicico l'approdo in Premier League.

L'attaccante francese, in passato accostato anche a club italiani tra cui il Napoli, potrebbe lasciare il Montpellier per accasarsi al Chelsea. Lo riporta il collega ed esperto di mercato Fabrizio Romano:

"Il Chelsea sta ora avanzando nei colloqui per firmare Elye Wahi: l'accordo si avvicina, Nuovo round di negoziati in programma con il Montpellier. Il piano del Chelsea include il trasferimento in prestito per Wahi in questa stagione e per poi includerlo nella rosa in futuro. Il Chelsea vuole accelerare la prossima settimana perché c'è concorrenza".