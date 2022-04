Fabrizio Romano annuncia: "Kvaratskhelia ha già firmato col Napoli! Ecco quando"

Calciomercato Napoli - Khvicha Kvaratskehlia è veramente ad un passo dal vestire la maglia azzurra. Di fatto manca soltanto l'annuncio ufficiale da parte della SSC Napoli con il tweet di rito e con il deposito del contratto in Lega Serie A. Ad annunciare la chiusura dell'affare, dopo le conferme dell'entourage, è stato lo stesso Aurelio De Laurentiis, nelle interviste delle scorse ore.

Kvaratskhelia al Napoli, ha già firmato: la notizia

Ma arrivano importanti novità sulla chiusura di fatto dell'affare Kvaratskhelia al Napoli. Perché secondo quanto riferito da Fabrizio Romano nel podcast "Here We Go", il georgiano ha già firmato con la SSC Napoli: l'avrebbe fatto 15 giorni fa, avrebbe anche già svolto le visite mediche.

Sul calciatore, si è espresso così Aurelio De Laurentiis ai microfoni di Kiss Kiss Napoli:

"Kvaratskhelia vedremo come chiamarlo, potremmo chiamarlo Zizì, non è male. Non posso chiamarlo Giorgio (scherza ndr). Mi auguro di aver fatto un colpaccio, possiamo dire che è del Napoli a tutti gli effetti. Il georgiano possiamo dire che è senza dubbio un nostro calciatore".

Kvaratskhelia al Napoli

Kvaratskhelia, contratto e pronuncia

Ora emergono ulteriori dettagli sull'acquisto del talento georgiano classe 2001: secondo quanto riferisce il giornalista Fabrizio Romano su Twitter, il contratto tra Kvaratskhelia e la SSC Napoli avrà una durata quinquennale. Cinque anni di contratto, dunque, ma non è tutto qui: sempre secondo quanto scrive Romano, Kvaratskhelia era nella lista del Tottenham la scorsa estate. Il georgiano ex Rubin Kazan, ora alla Dinamo Batumi, è dunque un ex obiettivo degli Spurs, che quantomeno hanno sondato la possibilità di acquistarlo.