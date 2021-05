Fabian via? Va scongiurato un pericolo già vissuto con altri tre azzurri, due strade davanti al Napoli

Calciomercato Napoli - Sembra stia per nascere un braccio di ferro tra l’Atletico Madrid ed il Paris Saint-Germain per il centrocampista spagnolo del Napoli Fabian, può essere utile per fronteggiare le difficoltà di un bilancio a cui non mancheranno soltanto i soldi della Champions League. Ne parla il Corriere dello Sport.

Fabian via anche per un altro motivo