Fabian tra Real Madrid e Barcellona! Repubblica: in caso di addio potrebbe arrivare anche un altro tipo di centrocampista

Calciomercato Napoli - Il Napoli sta valutando il da farsi sul mercato, ma un giocatore di potenza sarebbe gradito a Spalletti per il suo 4-2-3-1. Tutto ovviamente ruoterà attorno a Fabian, al centro di un vero e proprio derby di mercato tra Real e Barcellona. Ne parla Repubblica.

"Il club azzurro studia l’opportunità migliore per aggiungere centimetri e forza fisica al centrocampo. Tutto dipenderà da Fabian. Se lo spagnolo dovesse essere ceduto, potrebbe arrivare anche un altro tipo di centrocampista, in grado di impostare la manovra. Ma offerte finora non ce ne sono, quindi è tutto in stand-by"