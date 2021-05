Fabian sul mercato? Gazzetta: tre big pronte a investire, il Napoli fa il prezzo per far partire l'asta

Calciomercato Napoli - La presenza di Diego Demme nella linea a due dei mediani ha permesso al centrocampista spagnolo del NapoliFabian una maggiore libertà di movimento, che è servita per migliorare la qualità del gioco. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

"Fabian Ruiz sta avendo la possibilità di evidenziare tutto il suo talento che, fino a qualche mese fa, Napoli aveva potuto ammirare soltanto in parte, al punto da metterne in discussione la bontà dell’investimento fatto (30 milioni di euro versati al Betis Siviglia). Oggi, il nazionale spagnolo è molto richiesto, Atletico Madrid, Barcellona e Real Madrid sono pronte a investire per riportarlo in Liga. Si parte da una richiesta base di 50 milioni di euro"