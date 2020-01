Repubblica: clamoroso Fabian Ruiz, può andare subito al Real Madrid! ADL ha fissato il prezzo

Calciomercato Napoli, clamorosa indiscrezione riporta da Repubblica. Il centrocampista spagnolo Fabian Ruiz starebbe sul punto di dire subito addio già in questa finestra di trasferimenti. Il destino sembra segnato. La rivoluzione della SSC Napoli a centrocampo avrà degli effetti immediati e le conseguenze potrebbe pagarle proprio Fabian. L’etichetta di intoccabile è svanita da circa due mesi.

"La flessione delle sue prestazioni è stata evidente e quindi adesso rischia di finire in panchina, a meno che il Real Madrid non decida di anticipare l’offerta che ha in mente di presentare a giugno per portarlo subito al Santiago Bernabeu. Il feeling tra lo spagnolo e il Napoli è ai minimi termini e l’ipotesi di una cessione è diventata probabile. I propositi di rinnovo sbandierati quest’estate sono franati proprio di fronte alla corte del Real, cui Fabian non è insensibile. Al talento prelevato dal Betis non dispiacerebbe tornare a casa, quindi l’addio non è più da escludere. Il Barcellona sembra essersi defilato e in lizza c’è solo il Real. Una maxi- offerta da 70- 80 milioni potrebbe convincere De Laurentiis a cedere"