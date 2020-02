AS - Osservatori del Real Madrid al Rigamonti per Fabian Ruiz, lo spagnolo è una priorità per le merengues

Notizie calcio Napoli - Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli di AS, alcuni osservatori del Real Madrid si sarebbero recati allo stadio Rigamoni per Brescia-Napoli. La delegazione spagnola era a Brescia per seguire da vicino la prestazione di Fabian Ruiz, autore di un grandissimo gol che ha deciso il match.

Napoli calcio ultimissime - La questione rinnovo dell'ex Betis Siviglia è totalmente bloccata con il contratto che gli scadrà nel 2023 e non è presente nessuna clausola rescissoria. Il Napoli ne vorrebbe inserire una di 150 milioni circa, mentre il Real sarebbe pronto ad investire 80 milioni per strapparlo al Napoli.

Lo spagnolo, comunque, continua ad essere in cima alla lista dei desideri di Florentino Perez per la prossima stagione.