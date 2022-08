Dalla Francia: "PSG e West Ham hanno offerto 5 milioni netti, Fabian Ruiz ha già scelto Parigi"

Calciomercato Napoli - Anche dalla Francia rimbalzano le notizie riguardo Fabian Ruiz nel mirino del PSG. L'Equipe ci va cauta, parlando di forte interesse di Campos che sta lavorando in gran segreto e di un Napoli aperto alla cessione, visto il contratto in scadenza fra un anno.

Mentre Foot Mercato informa che ci sarebbe già anche una bozza di accordo fra Fabian Ruiz e il Paris Saint-Germain. Ecco le cifre:

"Il Paris Saint-Germain è in trattativa con il Napoli per Fabian Ruiz. Secondo le nostre informazioni, il 26enne centrocampista della nazionale spagnola è molto interessato all'idea di trasferirsi nel club parigino. Tra il giocatore e il club sono in corso le trattative per un contratto di 5 anni con uno stipendio di 5 milioni netti all'anno. Al momento non esistono colloqui tra PSG e Napoli per quanto riguarda Fabian Ruiz. Un altro club ha approfondito la questione ed è il West Ham che avrebbe fatto la stessa proposta del Paris Saint-Germain per assicurarsi Fabian Ruiz. Tuttavia, pare che il giocatore non sia interessato a unirsi alla Premier League e al club londinese".