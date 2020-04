Fabian Ruiz non rinnova, l'interesse del Real Madrid ha bloccato tutto: ADL chiede almeno 80 milioni di euro

Calciomercato Napoli - Fabian Ruiz ha ottenuto il via libera di Zinedine Zidane, il Real è pronto a sfidare Barcellona e Manchester City. Del rinnovo, con gli azzurri, al momento non se ne parla. Il Napoli, informato dell’interesse della Casa Blanca, ha fermato ogni tipo di discorso riguardante il futuro. Se ne riparlerà quando la stretta del coronavirus si sarà allentata, ma il presidente De Laurentiis ha già le idee chiare. Non sarà riuscito - ancora - a far firmare un nuovo contratto con clausola rescissoria monstre (ben oltre 100 milioni), ma non lascerà partire Fabian Ruiz per meno di 80 milioni di euro. Questo è il prezzo di partenza, Real Madrid avvisato. A riportare la notizia è il portale Calciomercato.com.