Fabian-Real Madrid, dalla Spagna: gli spagnoli pensano allo scambio con Lucas Vazquez! Gli azzurri lo considerano il perfetto erede di Callejon

Ultime notizie mercato Napoli - Con il mondo del calcio praticamente praralizzato dal Coronavirus, il calciomercato continua ad andare avanti. Al centro di diverse voci in casa Napoli c'è certamente Fabian Ruiz che, come confermato dal suo agente nei giorni scorsi, è finito seriamente nel mirino del Real Madrid, che lo segue attentamente sin dai tempi del Betis Siviglia. Ebbene, stando a quanto riportato dal portale spagnolo "Bernabeu Digital" che segue da vicino il mondo dei "blancos", la dirigenza madridista sarebbe al lavoro per mettere in atto uno scambio che farebbe contenti tanto gli spagnoli quanto gli azzurri. Sul piatto dell'operazione, infatti, il Real vorrebbe inserire anche Lucas Vazquez, che, come si legge sul portale iberico, piace tanto al Napoli dal momento che lo considera l'erede perfetto di José Maria Callejon, probabilmente al capolinea della sua avventura in azzurro.

Lucas Vazquez a Napoli