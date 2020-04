Fabian-Real Madrid, As: galacticos pronti ad un tentativo in estate, pronto un investimento importante

Ultime notizie mercato Napoli - Questa estate i fari del mercato saranno in maniera del tutto inevitabile puntati sul gioiello di centrocampo del Napoli, vale a dire Fabian Ruiz. Lo spagnolo, infatti, continua a piacere tantissimo al Real Madrid che, stando a quanto riportato da "As", vorrebbe tentare l'affondo decisivo, con una offerta considerevole, con gli azzurri già questa estate per assicurarsi le prestazioni dell'ex Betis. Da non sottovalutare il fatto che le casse della società partenopea potrebbero aver bisogno di introiti importanti viste le difficoltà economiche in cui sta sprofondando il calcio, italiano ma non solo, a causa del Coronavirus. Ricordiamo che Fabian non ha nel suo contratto alcuna clausola rescissoria e che il calciatore sa da tempo dell'interesse concreto del Real. Al contempo, però, il Napoli non molla l'idea di trovare una intesa per rinnovare l'attuale vincolo contrattuale.

