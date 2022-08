Sportitalia - Psg ha Fabian in pugno, c'era già accordo a parametro zero: offerta da 25 milioni al Napoli

Calciomercato Napoli. Fabian si avvicina sempre di più al Psg. Il centrocampista del Napoli, in scadenza nel 2023, potrebbe presto salutare gli azzurri per approdare in Ligue 1.

Fabian

Fabian al Psg, le cifre

Di Fabian-Psg ne ha parlato anche Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato di Sportitalia: