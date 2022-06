Fabian nel mirino Juventus? Tuttosport: De Laurentiis lo cederebbe per 30mln più bonus!

Non poteva mancare e infatti puntualmente è arrivato anche in quest’anno di calciomercato l’incrocio sulla rotta Torino-Napoli, come racconta Tuttosport.

I soggetti in questione sono un difensore e un centrocampista, Koulibaly e Fabian Ruiz:

“Mezzala con declinazione convincente anche in versione playmaker o addirittura rifinitore dietro le punte, grazie a una visione di gioco non scontata bensì dotata di una creatività degna di nota. È al momento un “problema” in fieri dal punto di vista del bilancio in quanto si trova sotto contratto sino alla prossima stagione.

Dal giugno 2023 non avrà più legami, svincolandosi a parametro zero. Se la soluzione finale dovesse essere questa, il Napoli perderebbe la possibilità di monetizzare: lo spagnolo verrebbe ceduto per 30 milioni più bonus per una decina”