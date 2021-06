Fabian nel mirino di Real, Barça e PSG! Ma c'è un grosso intoppo: le ultime

Calciomercato Napoli - Serve almeno una grande cessione per sbloccare il mercato in entrata. E a tal proposito gli indiziati sono Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz. Ecco quanto riporta La Repubblica sullo spagnolo:

Per Fabian la situazione è diversa: è più giovane (25 anni) e non guadagna cifre importanti. Piace al Real Madrid, al Barcellona e al Psg, ma in questo caso è la valutazione del Napoli (tra i 50 e i 60 milioni di euro) a frenare eventuali proposte. Lo spagnolo ha perso la maglia da titolare con la sua nazionale e gli Europei non hanno rappresentato finora la vetrina sperata.