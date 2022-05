Cessione Fabian, De Laurentiis pronto a sacrificarlo: spunta la cifra richiesta

Notizie Napoli calcio. Fabian potrebbe essere arrivato alla soglia delle ultime gare con la maglia del Napoli. Il centrocampista è in scadenza nel 2023 e con il rinnovo ormai sfumato, per questo motivo De Laurentiis ha decisio di metterlo sul mercato.

Fabian Napoli calciomercato

Calciomercato Napoli, prezzo Fabian

Per Fabian si è fatto avanti il PSG, ma come riporta Il Mattino sono diversi i club interessati al centrocampista spagnolo. Intanto De Laurentiis ha fissato il prezzo per l'addio: