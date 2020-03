Fabian-Inter, il retroscena di Cm.com: fu vicinissimo due anni fa, i nerazzurri furono i primi a scoprirlo

Era il marzo del 2018. Fabian Ruiz giocava nel Betis, un'occasione di mercato perché i colpi di quel talento che oggi brilla nel Napoli già si vedevano eccome: lo volevano in tanti, una clausola rescissoria da 30 milioni lo ha portato da De Laurentiis grazie al lavoro del ds Cristiano Giuntoli, adesso è una colonna del centrocampo di Gattuso seppur con alti e bassi in questa stagione deludente. Ma i numeri di Fabian non si discutono, il suo mercato si accenderà in estate e... il rimpianto più grande a sorpresa è per l'Inter.

IL RETROSCENA - Sì, perché in quel mese di marzo di 2 anni fa fu la dirigenza nerazzurra a provare seriamente in gran segreto il colpo Fabian Ruiz: contatti diretti con l'agente, più di una missione per seguirlo al Betis ma la richiesta della clausola e il rinvio all'estate hanno rallentato i tempi. L'Inter poi ha fatto altre scelte per quella stagione, ma rimpiange Fabian Ruiz semplicemente perché ci era arrivata prima di tutti e non al momento giusto per chiudere. Quel gol a San Siro in Coppa Italia ha fatto un po' più male a chi lo ha seguito più volte da vicino, i nerazzurri lo volevano. Fabian è stato davvero vicino. Ora, se lo gode il Napoli.