Radio Marte - Offerto al Napoli il brasiliano Everton! Costa 35mln, Manchester City in vantaggio: i dettagli

Ultimissime sul calcio Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma sono state riportate alcune notizie di calciomercato su un calciatore che sarebbe stato offerto al direttore spportivo del Napoli Cristiano Giuntoli, ovvero il brasiliano Everton, attualmente in forza al Gremio e protagonista in Copa America con il Brasile.

Napoli, Giuntoli valuta il profilo di Everton del Gremio

Risulta infatti che a Giuntoli sia stato offerto Everton del Gremio. Classe 1996, esterno d’attacco, ha fatto 2 gol e un 1 assist finora con il Brasile in Copa America. La sua valutazione attuale si aggira sui 35 milioni di euro. Il calciatore è extracomunitario e, almeno in questo momento, il Manchester City è in vantaggio ma Everton non disdegnerebbe un eventuale approdo in Italia.