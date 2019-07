Everton-Arsenal, è fatta: 40 mln al Grêmio, medico inglese in viaggio per le visite mediche

Ultimissime Calciomercato Napoli - Everton Sousa Suarez verso l'Arsenal, ci siamo. Grande protagonista in Coppa America e accostato anche al Napoli, l'esterno offensivo del Grêmio si trasferirà ai Gunners per 40 milioni di euro.

Calcio mercato Napoli, sfuma l'ipotesi Everton

Come riferisce l'edizione on line di Marca, già oggi un medico del club si recherà in Brasile per le visite mediche al giocatore mentre i due club definiranno i dettagli dell'affare. Inoltre un grande indizio arriva proprio dal giocatore via Instagram, dove ha postato un video in cui si vede mentre studia l'inglese.