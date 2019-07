Estadio Deportivo - Milik-Betis, il Napoli chiede 60 milioni: per il polacco sarebbe pronto un ingaggio superiore a quello attuale

Giungono nuove indiscrezioni dalla Spagna sul fronte Betis-Milik. Stando a quanto scrive Estadio Deportivo, il club iberico avrebbe deciso di puntare forte sul centravanti del Napoli. La valutazione fatta del cartellino da parte dei partenopei è di 60 milioni. Il Betis conta molto sul fatto che già a gennaio scorso Milik era in procinto di trasferirsi in Spagna salvo poi saltare tutto dopo un colloquio tra la punta e Carlo Ancelotti. Milik, si legge sul portale, ha un contratto in scadenza nel 2021: il Betis potrebbe offrirgli 3,5 milioni come fatto per Fekir.