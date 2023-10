SportItalia - Incontro in corso tra De Laurentiis e Garcia, situazione tesa in casa Napoli: le ultime

Novità di calciomercato che riguardano il Napoli e il futuro di Rudi Garcia. In arrivo le ultime notizie con il possibile esonero dell'allenatore della SSC Napoli che può essere cambiato per far spazio ad un nuovo allenatore.

Garcia Napoli

Napoli: futuro Garcia, incontro con De Laurentiis

Napoli - Situazione tesa in casa Napoli dopo la sconfitta arrivata ieri sera al "Maradona" contro la Fiorentina. Secondo quanto riportato dai colleghi di SportItalia, proprio in questi minuti è infatti in corso un incontro tra il presidente De Laurentiis e il tecnico Rudi Garcia, messo più volte in discussione in questo avvio di stagione.



Ieri sera si è manifestata anche l'ennesima situazione borderline tra squadra e tecnico, con Matteo Politano che ha palesemente inveito contro l'allenatore nel momento della sostituzione. Il futuro del francese potrebbe essere in bilico e queste sono ore decisive.