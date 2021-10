Genoa: Ballardini a rischio esonero, contattato Gattuso

Ultimissime notizie di calciomercato con l'esonero di Ballardini nel Genoa imminente e la chiamata della società al nuovo allenatori, già avviati i contatti. La società ligure non può più aspettare e la nuova proprietà americana ha voglia di cambiare.

Esonero Ballardini: il Genoa sceglie il sostituto

Secondo le ultime notizie di mercato il Genoa è pronto ad esonerare Ballardini vista l'attuale situazione di classifica del club ligure. 19esimo posto con 6 punti e rischio di scivolare all'ultimo posto a fine giornata di Serie A. Per questo il Genoa solleverà dall'incarico Ballardini per prendere il sostituto. Pare che la società abbia già fatto una scelta riguardo il nuovo allenatore del Genoa per rimpiazzare Ballardini, con Liverani tra i principali indiziati.

Nuovo allenatore Genoa: Gattuso il sogno

E' Gennaro Gattuso il sogno del Genoa che pensa a lui o Liverani per sostituire l'esonero di Ballardini. Secondo calciomercato.com, il Genoa avrebbe già contattato nei giorni scorsi l'ex allenatore del Napoli che però al momento non avrebbe dato segnale d'apertura. Da capire se dopo l'esonero di Ballardini il Genoa andrà dritto su Liverani o Gattuso come sostituto. Tanti altri i nomi in lista come Iachini e Nicola.