Sky - La Fiorentina ha esonerato Montella, già individuato il sostituto: i nomi

Notizie Calcio - Un'altra sconfitta, un altro ko che questa volta segna il futuro di Vincenzo Montella. La Fiorentina cade con la Roma nel secondo anticipo della 17^ giornata e non riesce a scacciare la crisi. Settimo match senza vittoria, quinta sconfitta nelle ultime sei giornate. La classifica dice 14esimo posto a quattro lunghezze di vantaggio dalla zona retrocessione, ma tutte le altre devono ancora scendere in campo e potrebbero dunque avvicinarsi ulteriormente.

Esonero Montella

Si chiude un 2019 orribile per la Fiorentina, con Montella che lo scorso aprile era subentrato a Pioli evitando la Serie B solo all'ultima giornata. Appena cinque vittorie nelle 26 partite che lo hanno visto in panchina. Troppo poco per andare avanti.

La Fiorentina ha deciso di cambiare dunque. Già prima dell'Inter c'era questa intenzione, poi il pareggio di Vlahovic l'ha solo rimandata. Nelle prossime ore, invece, l'esonero verrà definito in tutto e per tutto. Il sogno si chiama Luciano Spaletti, che si trova assolutamente al primo posto della lista sostituti. Dato il tempo che la sosta regalerà alla dirigenza, un tentativo per l'ex allenatore nerazzurro (cercato anche dal Milan dopo l'esonero di Giampaolo) verrà fatto, anche se non ci sono margini e la Fiorentina lo sa. A riportarlo è GianlucaDiMarzio.com.