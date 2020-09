ESCLUSIVA - Anche il Napoli in corsa per El Shaarawy: lo Shanghai apre al prestito, la situazione

Ultime notizie calcio mercato Napoli - E' notizia di oggi la decisione presa dallo Shanghai Shenhua che ha aperto alla cessione di El Shaarawy in prestito, almeno fino a gennaio. Il ragazzo, infatti, vorrebbe tornare in Europa per misurarsi in un campionato più competitivo e giocarsi le sue carte in vista degli Europei. Diverse squadre su di lui ed in corsa c'è anche il Napoli, stando a quanto raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24. Per Cengiz Under si stanno complicando le cose negli ultimi tempi e per questo motivo gli azzurri stanno valutando le alternative.

In ogni caso, il club di Aurelio De Laurentiis prenderebbe l'ex Roma solo con la formula del prestito con diritto di riscatto. Da non sottovalutare il problema legato all'ingaggio: l'esterno in Cina guadagna circa 13 milioni annui. Si tratta di un profilo che piace perché rappresenterebbe una soluzione ideale nel 4-3-3, anche alle sue notevoli doti atletiche che gli permettono di dare spesso una mano anche in fase di contenimento. Altro aspetto da non sottovalutare è il feeling che c'è tra l'ex Milan e Gennaro Gattuso visto che sono stati compagni di squadra proprio in rossonero. Il Napoli è in corsa per lui ma c'è da fare i conti con una concorrenza importante.