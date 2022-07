Empoli su Meret? Arrivano smentite dal club toscano: intrigo Vicario-Maximiano con la Lazio | ESCLUSIVA

Notizie Napoli calcio. Il Napoli continua a trattare per il rinnovo di Alex Meret fino al 2027. Il portiere, in caso di firma in quel di Dimaro, sarà dunque il titolare per la prossima stagione visto l'addio ad Ospina che è vicino all'Al-Nassr.

Meret-Empoli, arrivano smentite

Nonostante il prolungamento sia vicino, continuano ad avvicendarsi voci su possibili addii ed interessamenti per il portiere friulano. Secondo quanto raccolto da CalcioNapoli24.it, in tal senso arrivano smentite fronte Empoli per quanto riguarda il presunto interessamento per Alex Meret del Napoli. Il club toscano vuole puntare su Vicario, valutato intorno ai 17 milioni e lontano dalla Lazio (che punta Maximiano) proprio per un prezzo considerato troppo alto.