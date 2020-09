Emerson Palmieri o Karbownik se si 'piazza' Ghoulam, Ounas e Malcuit tornano in Francia! Ecco le offerte per Llorente

Calciomercato Napoli - Il direttore sportivo Giuntoli è impegnato su diverse cessioni, oltre a Milik non fanno parte del progetto tecnico anche Younes, Ounas, Malcuit e Llorente, tutti e quattro sul mercato.

L'edizione odierna de Il Mattino ha fatto il punto sulle cessioni e sulle squadre interessate:

Diverse opzioni in Italia per il centravanti spagnolo con la possibilità sempre aperta dell'inserimento di qualche club di Premier League. Per Ounas la possibile destinazione è in Ligue One, stesso discorso per Malcuit che potrebbe tornare a giocare nel campionato francese. Se dovesse arrivare qualche offerta importante per Ghoulam si aprirebbe anche la trattativa per la sua cessione e al suo posto potrebbe arrivare il giovane terzino polacco Karbownik del Legia Varsavia. Il nome forte è quello di Emerson Palmieri del Chelsea, operazione questa che potrebbe eventualmente prendere quota con la formula del prestito.