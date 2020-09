Emerson Palmieri-Napoli, il terzino spinge per tornare in Italia ed apre anche gli azzurri: le condizioni poste da Giuntoli per chiudere con il Chelsea [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - Come ogni sessione estiva di mercato si ripresenta l'atavica questione legata alla fascia sinistra. Gli infortuni di Faouzi Ghoulam hanno aperto purtroppo una voragine da quel lato tanto che, per far rifiatare l'unico mancino di ruolo Mario Rui, spesso abbiamo visto all'opera l'albanese Hysaj. Nelle ultime ore è tornato nuovamente in pista il nome di Emerson Palmieri, ormai in rotta di collisione con il Chelsea. Il ragazzo vuole ritornare a tutti i costi in Italia per non perdere la Nazionale e sta spingendo verso questa direzione aprendo di fatto a tutti i club di prima fascia (compreso il Napoli). A dirla tutta l'apertura, in ottica azzurra, arriva più da Palmieri che dallo stesso club di De Laurentiis che prenderebbe il calciatore soltanto in prestito con diritto di riscatto mentre il Chelsea, dopo l'esborso monstre per Havertz, ha solo voglia di cash immediato e punterebbe ad un trasferimento definitivo oppure, al massimo, per un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Il Napoli, nell'ipotesi remota in cui i Blues accettassero le condizioni, si farebbe carico di una parte dell'ingaggio: la cifra in questione si aggirerebbe sui 1.3 milioni. Non è una trattativa semplice. Vedremo se nei prossimi giorni ci saranno novità.

