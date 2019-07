Elmas è ormai del Napoli: non è partito per l'Austria con il Fenerbahce, spunta un like ad una foto con la maglia azzurra [FOTO]

Elif Elmas è sempre più vicino a vestire la maglia del Napoli. Oggi, come raccontano alcuni media turchi, il centrocampista non è partito con il resto della squadra in vista della seconda parte del ritiro prestagionale in Austria (dal 21 al 25 luglio).

Un segnale chiaro per quanto riguarda ormai il trasferimento imminente del macedone alla corte di Carlo Ancelotti dal Fenerbahce.

A conferma di tutto questo, spunta anche un like di Elmas ad un commento di un tifoso turco che gli ha scritto "Grazie Diamante" aggiungendo la foto del ragazzo con la maglia del Napoli.