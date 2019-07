Elmas-Napoli, Sky: accordo raggiunto, inizio settimana prossima l'annuncio! Cifre e dettagli

Per il trasferimento di Elif Elmas al Napoli siamo in dirittura d'arrivo. Ad annunciarlo è Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky, tramite un tweet: "Elmas al Napoli, operazione in chiusura"

L'affare tra il club partenopeo e turco è stato trovato sulla base di 15 milioni più bonus, restano da limare solo alcuni dettagli con l'entourage del calciatore per poi arrivare agli annunci ad inizio settimana. Elmas è stato voluto da Carlo e davide Ancelotti. Infine in uscita c'è Rog che andrà al all'Eintracht Francoforte.